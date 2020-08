Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 25 agosto 2020 su Rai 2 (Di martedì 25 agosto 2020) Squadra Speciale Cobra 11 episodi 25 agosto. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 25 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 5 Corse clandestine. Durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul riescono ad arrestare uno dei guidatori quando all’improvviso vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota. Un paramedico, traumatizzato dal suo lavoro in autostrada, finisce al centro delle indagini. Squadra ... Leggi su cubemagazine

GruwFrequency : RT @Davide_piase: ??????Ho scritto di Game 4 tra Miami e Indiana e di un clamoroso sweep. Gli Heat sono una squadra davvero speciale, con un r… - Davide_piase : ??????Ho scritto di Game 4 tra Miami e Indiana e di un clamoroso sweep. Gli Heat sono una squadra davvero speciale, co… - zazoomblog : Squadra Speciale Cobra 11 martedì 25 e mercoledì 26 agosto due nuovi episodi su Rai 2 - #Squadra #Speciale #Cobra… - giuntolee : Certe volte mi manca Squadra Speciale Cobra 11 - LinkaTv : E' iniziato Squadra Speciale Colonia L'app su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: -