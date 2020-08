Spal, pronti tre acquisti dal Sassuolo (Di martedì 25 agosto 2020) Calciomercato Spal: i ferraresi sarebbero pronti a chiudere l’acquisto di tre calciatori del Sassuolo Dopo la retrocessione in Serie B, la Spal vuole subito tornare nel grande calcio e sarebbe in procinto di chiudere tre colpi dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i ferraresi hanno raggiunto l’accordo con i neroverdi per gli arrivi del terzino Marco Sala, l’esterno d’attacco Enrico Brignola e anche del difensore classe ’97 Leonardo Sernicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ilLamecus : @Mh_artLA Evidentemente avete problemi di comprensione del testo. Parlo di giocatori 'pronti' in A come vuole Inzag… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal pronti Spal, Fares alla Lazio, Valoti e Murgia lontani: pronti i sostituti pianetaserieb.it Spal, pronti tre acquisti dal Sassuolo

Dopo la retrocessione in Serie B, la Spal vuole subito tornare nel grande calcio e sarebbe in procinto di chiudere tre colpi dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i ferraresi h ...

Serie A: tutti gli affari UFFICIALI

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...

Dopo la retrocessione in Serie B, la Spal vuole subito tornare nel grande calcio e sarebbe in procinto di chiudere tre colpi dal Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i ferraresi h ...Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...