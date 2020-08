Onda Cero: “Messi-Barcellona, decisione definitiva. Non parteciperà ai test” (Di martedì 25 agosto 2020) Il divorzio tra Lionel Messi e il Barcellona trova sempre più conferme. Dopo la bomba arrivata dall’Argentina, Radio Onda Cero confida nuovi dettagli sull’addio della Pulce: “Messi non parteciperà più ai test questo fine settimana o agli allenamenti. La decisione è definitiva”, scrive il giornalista Alfredo Martinez su Twitter che aggiunge: “E’ stata convocata una riunione urgente a nome del Consiglio di amministrazione di Barcellona con un ambiente molto complicato”. Messi ya no acudirá a las pruebas este fin de semana ni a los entrenamientos . La decisión es definitiva — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 25, 2020 Leggi su sportface

