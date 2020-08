Messi rompe con il Barcellona: ha chiesto di essere ceduto (Di martedì 25 agosto 2020) Dall’ Argentina giunge una “bomba” destinata a scuotere il calcio mondiale. Secondo l’emittente locale Tyc Sports, Lionel Messi avrebbe chiesto al Barcellona di essere ceduto avvalendosi della clausola presente nel contratto che gli consentirebbe di andare via gratis. Nemmeno l’arrivo sulla panchina blaugrana di Koeman è servito a rabbonire il numero 10 argentino, demoralizzato dalla scoppola rimediata in Champions League dal Bayern Monaco, e infastidito dalla volontà della società di mettere sul mercato elementi come Vidal, Rakitic, Suarez e Pique’. La radio spagnola Onda Cero si è spinta oltre anticipando l’intenzione del fenomeno argentino di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti con il Barcellona ... Leggi su sport.periodicodaily

