Loredana Lecciso invita a cena Romina Power, lei rifiutata categoricamente (Di martedì 25 agosto 2020) Vediamo insieme che cosa è stato dichiarato per quanto riguarda un invito a cena di Loredana Lecciso dove Romina si è rifiutata. In questi ultimi giorni si sta parlando molto della cena dove era presente Mogol, come ospite d’eccezione, e non si vedeva Loredana Lecciso. Cerchiamo di capire cosa è successo in questa occasione, ed … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

KyriakosJabo : Gli attivi si credono Albano e i passivi si dividono in chi fa Romina Power e chi Loredana Lecciso... -