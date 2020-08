L’AFRICA PIU’ SVEGLIA DELL’ITALIA..COLPO DI STATO IN MALI… per essere finalmente liberi dal Deep State ! (Di martedì 25 agosto 2020) A Luglio Mouhamed Konare, leader del movimento panafricanista, scriveva su Facebook:“Ci sarà qualcuno che ha il coraggio di aprire un dibattito sulle cause de L’IMMIGRAZIONE di massa che in realtà è una deportazione di massa.. una nuova tratta dagli uomini dal capitalismo criminale..” Lanciando un appello e una denuncia contro l’elite mondialista occulta:“Perché siete tutti complici e sottomessi (politici, gionalisti, i cosiddetti intellettuali).. i crimini contro l’umanità perpetrati in Africa e nel mondo da questa oligarchia criminale che non è altro che il potere feudale occidentale che elaborò la tratta degli africani, i lavori forzati, la colonizzazione e il neocolonialismo..” Konare: ”Non è immigrazione, è deportazione di massa. Assassini” Da ImolaoggiLo ... Leggi su databaseitalia

