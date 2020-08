La moglie di Sinisa Mihajlovic difende il marito: "Astenetevi dal giudicare. Siamo tutti peccatori" (Di martedì 25 agosto 2020) “Astenetevi dal giudicare perché Siamo tutti peccatori”. Con un post apparso sul suo profilo Instagram, la moglie di Sinisa Mihajlovic prende le difese del marito. L’allenatore del Bologna è risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Costa Smeralda e molti utenti sui social lo hanno biasimato per il suo comportamento, non rispettoso delle norme anti contagio.Circolano online diversi scatti di Mihajlovic mentre partecipa a feste e partite di calcetto: comportamenti che potrebbero aver favorito l’esposizione al virus e il conseguente tampone positivo. Tanto è bastato agli hater per puntare il dito contro l’ex calciatore della Roma. La difesa della ... Leggi su huffingtonpost

Avv_Mant : RT @HuffPostItalia: La moglie di Sinisa Mihajlovic difende il marito: 'Astenetevi dal giudicare. Siamo tutti peccatori' - HuffPostItalia : La moglie di Sinisa Mihajlovic difende il marito: 'Astenetevi dal giudicare. Siamo tutti peccatori' - Noovyis : (Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: “Io, negativa al covid. Non giudicate, siamo tutti peccatori”) Playhitmusic… - FQMagazineit : Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: “Io, negativa al covid. Non giudicate, siamo tutti peccatori” - AvvMennillo : La moglie di Mihajlovic in difesa di Sinisa: «Non giudicate, siamo tutti peccatori» -