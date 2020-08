Il coronavirus interrompe i colloqui Onu sulla Siria (Di martedì 25 agosto 2020) Tra i delegati sono stati rilevati più casi positivi. Ora i partecipanti sono in quarantena nei loro alberghi Leggi su media.tio.ch

GINEVRA - La scoperta di diversi casi positivi di coronavirus tra i delegati ha interrotto sin da subito gli attesi colloqui del Comitato costituzionale siriano in programma da ieri a Ginevra con la m ...

