"Dichiarazioni xenofobe e fasciste". Delirio delle Sardine contro la Ceccardi: a cosa si spingono pur di difendere la sinistra (Di martedì 25 agosto 2020) Le Sardine si fanno vive solo a ridosso delle elezioni. Il movimento capitanato da Mattia Santori, dopo il grande flop, torna alla carica contro Susanna Ceccardi. "Recuperare il voto moderato: questo l'obiettivo di Susanna Ceccardi e lo fa disperatamente, arrampicandosi sugli specchi, ritrattando, o meglio, dimenticandosi anni e anni di Dichiarazioni xenofobe, fasciste e inaccettabili per chiunque sieda in Parlamento Europeo, per chiunque si candidi alla presidenza di una regione, per chiunque si dica rispettoso della democrazia e della nostra Costituzione", scrivono i pesciolini sulla loro pagina Facebook. Ma le Sardine, sparite per mesi decretando un vero e proprio fallimento, proseguono: "Tuttavia, ... Leggi su liberoquotidiano

