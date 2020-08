Diabete: lo smog può avere un ruolo nello sviluppo della patologia (Di martedì 25 agosto 2020) Lo smog può avere un ruolo nello sviluppo di malattie cardiometaboliche come il Diabete, ma i suoi effetti sono reversibili. Infatti, basta allontanarsi dall’inquinamento per notare come le conseguenze sull’organismo arrivino a ridursi. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Investigation coordinato dalla Case Western Reserve University. Gli studiosi hanno concentrato l’attenzione sulle polveri sottili Pm 2,5, particelle che si sviluppano proprio a causa dell’impronta antropica, con gli scarichi delle automobili, la produzione di energia e altri combustibili fossili. Queste particelle sono state collegate a un aumento del rischio di infarti e ictus. Il gruppo di ricerca ha dimostrato che l’esposizione all’inquinamento ... Leggi su meteoweb.eu

