De Laurentiis: “Il format del campionato è talmente vecchio che ben vengano i playoff” (Di martedì 25 agosto 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di un possibile cambio di format del campionato, con l’introduzione dei playoff. “Io sono un visionario, prevedo sempre il futuro essendo uomo di spettacolo, sono in continuo movimento. Per quanto riguarda il cambio di tipologia del campionato è un problema che riguarda la Figc, che probabilmente dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare. Ma non bisogna accogliere le novità come se fosse un male. Molto spesso le novità aggiustano il tiro di quello che da tempo è sempre stato sbagliato. Il campionato è una forma secondo me talmente vecchia e superata che ben vengano delle ... Leggi su ilnapolista

Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Giocare a porte chiuse una str.....a' Il patron degli azzurri dal ritiro: 'Inutile che spe… - claudioruss : De Laurentiis: 'Se sommiamo gli acquisti dello scorso ritiro, poi gennaio e Osimhen, abbiamo sfondato il muro dei 3… - sscnapoli : ?? Il benvenuto del Presidente @ADeLaurentiis a Friedkin, nuovo Presidente della @OfficialASRoma ??… - DANIGARRI10 : RT @sscnapoli: ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 300 milion… - made_in_burundi : RT @sscnapoli: ?? @ADeLaurentiis “Complimenti a Castel di Sangro per l’organizzazione. Per rinforzare il Napoli abbiamo già speso 300 milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Il Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone