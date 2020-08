Covid, movida a controlli zero: ecco le città che ignorano le direttive del Viminale (Di mercoledì 26 agosto 2020) La legge non è uguale per tutti. O meglio non è uguale dappertutto. Perché se l?ultima circolare del Viminale, indirizzata ai prefetti, prevede controlli più... Leggi su ilmessaggero

giornalettismo : Oltre al caso del #Billionaire di #Briatore, dalla Costa Smeralda arriva la notizia della chiusura di un altro noto… - repubblica : Ischgl, addio al 'dopo-sci' dopo lo scandalo Covid: la movida dell'Ibiza delle Alpi austriache si adatterà ai tempi - Tg3web : Pur aumentando i tamponi effettuati, anche oggi calano i contagi da covid in Italia. Intanto, occhi puntati sui foc… - TamburiTIP : RT @GuidoCrosetto: Pare che @Briatore sia stato ricoverato per Covid e che le sue condizioni siano serie. Lo riporta @espressonline. La not… - albertovigani : RT @GuidoCrosetto: Pare che @Briatore sia stato ricoverato per Covid e che le sue condizioni siano serie. Lo riporta @espressonline. La not… -