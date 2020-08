Covid, focolaio al lavoro: colpito stabilimento Aia nel Trevigiano (Di martedì 25 agosto 2020) Lo stabilimento Aia di Vazzola, in provincia di Treviso è diventato un altro caso di focolaio in Veneto: nel complesso sono stati rilevati 182 casi di contagio da coronavirus su 560 test eseguiti a fronte di un totale di 700 dipendenti. I positivi sono tutti asintomatici e posti adesso in quarantena. Covid, focolaio in stabilimento Aia del Trevigiano: il vertice della Prefettura Al vertice alla Prefettura di Treviso con le sigle sindacali e le autorità sanitarie e comunali si è deciso su i provvedimenti da mettere in atto per affrontare la gestione dei contagi di Covid-19 tra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare. Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di ... Leggi su quifinanza

