Così si salvano gli ultimi onorevoli del bonus (Di martedì 25 agosto 2020) “onorevoli furbetti”, “traditori delle istituzioni”, “vergognosi”. Il tutto accompagnato da una promessa, ribadita fino allo stremo da tutti i partiti: i cinque deputati che hanno chiesto il bonus destinato alle partite Iva per l’emergenza Covid saranno scovati. Tre di loro si sono autodenunciati, ma l’identità degli altri due è ancora ignota. E rischia di restarlo ancora a lungo. Gli ultimi sviluppi, ricostruiti da Huffpost attraverso fonti parlamentari di primissimo livello, danno forma a un vicolo cieco. Le fonti rivelano che la commissione Lavoro della Camera ha inviato una lettera all’Inps il 18 agosto. Dentro c’è scritto di rendere noti i nomi dei cinque deputati che hanno fatto richiesta e/o che hanno percepito il bonus. Nella ... Leggi su huffingtonpost

