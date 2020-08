Coronavirus, nel Lazio zero decessi e 143 nuovi positivi, 69 dalla Sardegna, (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus , i dati del Lazio aggiornati a oggi 25 agosto e comunicati come ogni giorno dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata, con le parole dell'assessore Alessio ... Leggi su leggo

Open_gol : Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano: positivo al Coronavirus, è in condizioni «serie». Altri 52 co… - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio nello stabilimento Aia di Vazzola nel Trevigiano: 182 positivi su 560 test - SkyTG24 : Coronavirus, focolaio in stabilimento Aia nel Trevigiano: 185 positivi - newsbiella : Coronavirus, ecco il bollettino della Regione: un positivo in più nel Biellese - albachiara64141 : RT @LirioAbbate: Flavio #Briatore ha il #coronavirus paga l'ospedale e non va nel reparto #COVID19 mettendo in pericolo gli operatori sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Bali chiude ai turisti fino a fine 2020. Seul chiude le scuole La Repubblica Coronavirus, in Sardegna oggi 34 nuovi casi

Sono 1.859 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 34 nuovi casi, la m ...

Coronavirus, boom di nuovi contagi in Puglia: 46 su poco più di mille test

Sale così a 5.070 il numero dei contagiati finora. I positivi attualmente sono 505, di cui 420 curati a casa e 85 in ospedale. I morti restano gli stessi: 555. I guariti sono 4.010 Si avverte oggi il ...

