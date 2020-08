Consigli fantacalcio: Musso il re dei clean sheet in serie A, meglio di Handanovic e Donnarumma (Di martedì 25 agosto 2020) Quanti allenatori di fantacalcio hanno vanificato bomber presi a pochi crediti, centrocampisti che segnano e difensori che non si fanno ammonire sbagliando la scelta più importante, quella del ... Leggi su gazzetta

MagicGazzetta : Consigli #fantacalcio: Musso il re dei clean sheet in serie A, meglio di Handanovic e Donnarumma - sportli26181512 : Consigli Fantacalcio: a Verona c’è Cetin, un duro che costa poco ma...: Consigli Fantacalcio: a Verona c’è Cetin, u… - Notiziedi_it : Consigli fantacalcio: in ritiro col Napoli ecco Osimhen, il 21enne paragonato a Drogba - GiorgioCiannave : RT @AlessioChetto: @cecinestpasval @GiorgioCiannave Lui mi compare solo nei sogni dandomi consigli al fantacalcio, basta e avanza per amarl… - AlessioChetto : @cecinestpasval @GiorgioCiannave Lui mi compare solo nei sogni dandomi consigli al fantacalcio, basta e avanza per… -