Cesare Battisti contro Lula: mi ha ingannato e su di me racconta menzogne (Di martedì 25 agosto 2020) Dal carcere di Massama (Oristano), l'ex terrorista Cesare Battisti ha risposto all'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pentito di avergli concesso asilo nel proprio Paese. Apprese le parole di Lula che ha anche sostenuto di essere stato ingannato perché convinto dell'innocenza dell'ex terrorista, Battisti - per voce del suo avvocato Gianfranco Sollai - ha deciso di fare una serie di precisazioni: "Lula mente. Conosceva benissimo la mia posizione perché aveva letto le sentenze. L'asilo mi è stato concesso perché temeva che io potessi essere perseguito per le mie idee politiche e non solo per i miei reati". L'ex esponente dei Pac, proletari armati per ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Cesare Battisti contro Lula: mi ha ingannato e su di me racconta menzogne - orofima : RT @ReggiadiMonza: #Losapeviche Luigi Villoresi, giardiniere capo dal 1814 al 1823, è ricordato anche per aver messo a dimora i giganteschi… - ReggiadiMonza : #Losapeviche Luigi Villoresi, giardiniere capo dal 1814 al 1823, è ricordato anche per aver messo a dimora i gigant… - Italia_Notizie : Lula, il pentimento su Cesare Battisti «Sbagliai a dargli asilo, chiedo scusa» - LuceverdeRoma : ??#Roma - Via IV Novembre riduzione di carreggiata da Via dei Fornari > Largo Magnanapoli #lavori di riqualificazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti Cesare Battisti contro Lula: mi ha ingannato e su di me racconta menzogne AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cesare Battisti contro Lula: mi ha ingannato e su di me racconta menzogne

Dal carcere di Massama (Oristano), l'ex terrorista Cesare Battisti ha risposto all'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pentito di avergli ...

Lavaggio cassonetti a Pescara, ecco il programma per agosto e settembre

Del Trecco: “Proseguiremo sino a metà settembre, completando i rioni di Porta Nuova, San Donato, Villa del Fuoco, il centro, Borgo Marina nord e Zanni, per poi scavallare la Ferrovia da metà settembre ...

Dal carcere di Massama (Oristano), l'ex terrorista Cesare Battisti ha risposto all'ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula Da Silva che nei giorni scorsi ha dichiarato di essere pentito di avergli ...Del Trecco: “Proseguiremo sino a metà settembre, completando i rioni di Porta Nuova, San Donato, Villa del Fuoco, il centro, Borgo Marina nord e Zanni, per poi scavallare la Ferrovia da metà settembre ...