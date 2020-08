Bellizzi, il sindaco Volpe conferma: “C’è un caso di contagio” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi (Sa) – Dopo il bollettino diramato dall’Asl arriva la conferma anche dal sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe di un caso positivo da COVID-19 nel suo comune. Il primo cittadino con il contributo operativo del Dipartimento di prevenzione dell’unità Usca sta ricostruendo la catena dei contatti con un caso positivo asintomatico. Allo stato attuale la persona contagiata gode di una buona tempra. Sono in quarantena fiduciaria oltre 10 persone. “Siamo in attesa di altri risultati. Inoltre volevo sottolineare che un caso positivo annunciato dalla stampa non è residente nella comunità di Bellizzi. Come di consueto vi terrò informati all’evolversi della ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Bellizzi: letto in strada, l'ira del sindaco Volpe #Bellizzi -

Ultime Notizie dalla rete : Bellizzi sindaco Bellizzi, nuovo caso positivo al Covid-19 annunciato dal sindaco Zerottonove.it Coronavirus: oggi 8 nuovi casi nel salernitano. 60 i casi a Salerno dal 30 giugno

Questa mattina, comunica l’ASL di Salerno, sono stati rilevati 8 casi di nuovi positivi. Cinque di questi sono ad Eboli, si tratta di extracomunitari che lavorano in una azienda del posto, uno a Scafa ...

La panchina gigante di Biccari per ammirare il panorama dal Tetto della Puglia

“È evidente che il Dio non ha conosciuto l'Apulia e la Capitanata, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come Terra Promessa". Il giovane sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna cita ...

Questa mattina, comunica l’ASL di Salerno, sono stati rilevati 8 casi di nuovi positivi. Cinque di questi sono ad Eboli, si tratta di extracomunitari che lavorano in una azienda del posto, uno a Scafa ...“È evidente che il Dio non ha conosciuto l'Apulia e la Capitanata, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come Terra Promessa". Il giovane sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna cita ...