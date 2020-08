Barcellona, bomba di Laporta: “Suarez scaricato via telefono, ora potrebbero vendere anche Messi” (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha sempre dimostrato un atteggiamento molto critico nei confronti dell’attuale dirigenza blaugrana e, questa volta, ha voluto sganciare una vera e propria bomba di mercato attraverso Twitter, che vorrebbe l’addio di Luis Suarez e Lionel Messi: “Hanno scaricato Suarez via telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del presidente e una mancanza di rispetto verso il giocatore. Questo modo di agire e’ ingiustificabile e danneggia l’immagine del club. Mi fa sospettare che vogliano vendere Messi, il che sarebbe un errore madornale”. Han dit a #Suárez q no compten amb ell per telèfon? Em sembla un acte de covardia del President i una falta de respecte al jugador. Aquesta ... Leggi su sportface

