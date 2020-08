Allegri, adesso che fai? Ipotesi Psg o altro anno di pausa (Di martedì 25 agosto 2020) Il futuro di Massimiliano Allegri sembrava ormai scritto con l’annunciato addio di Antonio Conte dall’Inter, ma la scelta del presidente Zhang di confermare il tecnico leccese ha invece rimescolato le carte in tavola. L’unico che non può dirsi felice dell’evoluzione di questa vicenda – che, specialmente dal punto di vista economico, ha messo d’accordo entrambe le parti – è proprio Allegri, il quale ora rischia di doversi concedere un altro di pausa dopo la separazione con la Juventus avvenuta al termine della stagione 2018/2019. L’unica panchina al momento disponibile per il tecnico toscano è quella del Paris Saint-Germain, non ancora certo di dare fiducia a Thomas Tuchel nonostante la finale di Champions League raggiunta. Il club parigino rappresenta ... Leggi su sportface

