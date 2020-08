WTA Cincinnati – Subito fuori le prime due teste di serie, Pliskova e Kenin ko contro Kudermetova e Cornet (Di lunedì 24 agosto 2020) Importanti sorprese nel secondo turno del Masters 1000 femminile di Cincinnati, le prime due teste di serie del tabellone non riescono ad accedere agli ottavi, cedendo nettamente alle proprie rispettive avversarie. Niente da fare per Karolina Pliskova, che cede nettamente contro la russa Kudermetova, abile ad imporsi con il risultato di 7-5, 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Stesso punteggio finale anche nel match tra Sofia Kenin e Alize Cornet, che stacca il pass per gli ottavi di finale con il risultato di 6-1, 7-6 dopo quasi due ore di battaglia. Nel prossimo turno la francese affronterà la vincente del match in programma tra la Azarenka e la connazionale Garcia.L'articolo WTA ... Leggi su sportfair

vitasportivait : ?? #Tennis | WTA Cincinnati Grandi sorprese nella notte? Dopo un bye al primo turno, perdono all'esordio le teste… - OA_Sport : Tennis, WTA Cincinnati 2020: i risultati del 23 agosto. Karolina Pliskova e Sofia Kenin subito ko, eliminate Stephe… - oktennis : WTA Cincinnati: fuori Pliskova e Kenin, il torneo perde le prime 2 teste di serie - Ubitennis : WTA Cincinnati: fuori le prime due teste di serie! - LucaWTA : @SilviaAresi @StefTsitsipas Ahahaha, no, perché stavano trasmettendo il torneo di Todi, invece di Cincinnati... Cio… -