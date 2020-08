Vaia: "Al via oggi sperimentazione del vaccino in Italia. Se tutto va bene, lo avremo entro primavera" (Di lunedì 24 agosto 2020) “oggi arriverà qui il primo Italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo”. Queste le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma durante il suo intervento a ‘Uno Mattina estate’ su Raiuno.“Si inaugura così la classica fase uno – ha aggiunto Vaia – che dovrà verificare se la dose di vaccino non darà effetti collaterali al paziente e, soprattutto, se questa dose è immunogenica, se capace cioè di produrre all’interno dell’organismo la creazione di anticorpi. Anticorpi che devono essere neutralizzati, cioè capaci di bloccare la replicazione ... Leggi su huffingtonpost

