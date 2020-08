‘Uomini e Donne’, Antonio Moriconi polemico di ritorno dalla Sardegna: “Probabilmente sono stato a contatto con persone positive, ma non mi fanno fare il tampone”. E intanto un altro ex corteggiatore scopre di avere il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) L’emergenza Coronavirus è più impellente che mai. Tante le persone che, soprattutto di ritorno dalle vacanze, hanno scoperto di essere stati contagiati e tra questi diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre, anche Daniele Schiavon, ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, ha scoperto di avere il virus. L’ex corteggiatore ha comunicato l’esito del tampone da lui effettuato con una Instagram Stories: E’ in attesa di fare il tampone invece Antonio Moriconi. Il ragazzo, che è stato in vacanza in Sardegna, ha parlato della sua situazione ai suoi follower: sono tornato dalla Sardegna, ... Leggi su isaechia

