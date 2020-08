Trovato morto deltaplanista disperso Val di Vara ++ (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 24 AGO - È stato Trovato il corpo del deltaplanista scomparso ieri mattina in Val di Vara, La Spezia,. I soccorritori stanno raggiungendo una zona impervia, nell'area del monte ... Leggi su corrieredellosport

fanpage : Il piccolo #Gioele è morto - iconanews : ++ Trovato morto deltaplanista disperso Val di Vara ++ - CieloGore : Qui in spiaggia dei ragazzi han trovato un polpo, l’han portato in giro in un secchiello, strapazzato ovunque e ora… - toscanamedianew : Muore un escursionista, il corpo trovato in mare - QuiNewsElba : Muore un escursionista, il corpo trovato in mare | Cronaca #isoladiCapraia -