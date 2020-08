Totti sulla copertina dedicata alla figlia: "Mercificazione del corpo delle adolescenti” (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo le polemiche dei giochi scorsi, anche Totti e Ilary Blasi intervengono per difendere la figlia. Il settimanale Gente ha dedicato una copertina alla tredicenne Chanel, che appare nello scatto in costume. ”È la gemella di mamma Ilary!”, recita il titolo, giudicato da molti inappropriato, poiché in riferimento alle forme della ragazza, ancora minorenne.“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne”, ha scritto Totti in una storia apparsa sul suo profilo Instagram, “senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e Mercificazione del corpo delle ... Leggi su huffingtonpost

