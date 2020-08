Tenet, il consiglio di Scott Derrickson: "Non andate a vederlo al cinema" (Di lunedì 24 agosto 2020) La prudenza non è mai troppa per Scott Derrickson che invita i fan americani a non recarsi nelle sale cinematografiche per vedere Tenet o un altro film. L'attesa per l'uscita di Tenet è alle stelle, ma il regista di Doctor Strange Scott Derrickson ha consigliato ai fan di non andare a vedere il film al cinema per evitare nuovi contagi. L'emergenza sanitaria in corso ha paralizzato a lungo Hollywood costringendo registi, attori e produttori a tirare i remi in barca. Adesso che le produzioni sono ripartire, però, il rischio è ancora alto e anche se la speranza di chi il cinema lo fa è quella di piazzare titoli forti come Tenet che tornino ad attirare pubblico nei cinema, ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Tenet consiglio Tenet, il consiglio di Scott Derrickson: "Non andate a vederlo al cinema" Movieplayer.it Tenet, ultima chance per il cinema post virus

di Andrea Bonzi Su Tenet grava il destino di Hollywood. Se il paragone col mitologico Atlante che regge il mondo sulle spalle vi sembra eccessivo, chiedere a Christopher Nolan. Mercoledì esce, in 70 P ...

Tenet, Scott Derrickson controtendenza: "Non andate al cinema!"

Tenet è il film che più di ogni altro abbiamo atteso disperatamente in questo strano 2020. L'uscita del nuovo capolavoro di Christopher Nolan è stata più volte rimandata ma, ora sembra arrivato finalm ...

di Andrea Bonzi Su Tenet grava il destino di Hollywood. Se il paragone col mitologico Atlante che regge il mondo sulle spalle vi sembra eccessivo, chiedere a Christopher Nolan. Mercoledì esce, in 70 P ...Tenet è il film che più di ogni altro abbiamo atteso disperatamente in questo strano 2020. L'uscita del nuovo capolavoro di Christopher Nolan è stata più volte rimandata ma, ora sembra arrivato finalm ...