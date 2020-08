Sanità, due anni dopo l'Emilia-Romagna addio al superticket in tutta Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Il superticket per la Sanità dal prossimo primo settembre non ci sarà più. Lo prevede una nota del Ministero della Salute, recepita oggi in una delibera dalla Giunta regionale. In pratica, viene ... Leggi su cesenatoday

viverefermo : Fermo: presidio lavoratori Sanità Privata davanti alla Prefettura - primocanale : Sanità privata, presidio di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl davanti a Prefettura: 'Basta chiacchiere' - LaCnews24 : Sanita' privata, la Cisl: ''Ai lavoratori gli stessi diritti del pubblico'' #calabrianotizie #newscalabria - MScacc : @ppiersante @violet6femme @LorenzoFilipaz Ad un farmacista cui ho chiesto come mai il test rapido non fosse acquist… - MScacc : @ppiersante @violet6femme @LorenzoFilipaz Finché l'amministraz sanit non si dota di strumenti di verifica, benché s… -