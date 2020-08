Rebic Milan, intesa sull’ingaggio: ora l’accordo con l’Eintracht (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Milan: Maldini e Massara hanno incontrato l’agente di Ante Rebic. C’è l’accordo per l’ingaggio del giocatore Giornata intensa in Casa Milan oggi. Dopo la mattinata dedicata ai tamponi a Milanello, i dirigenti rossoneri hanno aperto il capitolo mercato. Colti dalle telecamere di Milannews24.com, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato oggi pomeriggio in un hotel nel centro di Milano Fali Ramadani, l’agente di Ante Rebic. È stato raggiunto un accordo totale tra il Diavolo e il croato per il futuro contratto. A breve verrà definita anche un’intesa con l’Eintracht Francoforte e dopodiché il giocatore sarà tutto del ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan - #Rebic, accordo definitivo sul contratto: le ultime - pitbullrossoner : RT @SimoneFracassi: Maldini e Massara hanno incontrato il procuratore di #Rebic ; l'Eintracht e il #milan cercano un accordo sulla cessione… - giovamanna1982 : RT @SimoneFracassi: Maldini e Massara hanno incontrato il procuratore di #Rebic ; l'Eintracht e il #milan cercano un accordo sulla cessione… - gab72boa : RT @DiMarzio: #Milan - #Rebic, accordo definitivo sul contratto: le ultime - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Milan - #Rebic, accordo definitivo sul contratto: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic Milan Milan-Rebic, accordo sul contratto: ora gli ultimi dettagli con l'Eintracht GianlucaDiMarzio.com Qui Milan: incontro tra Ramadani e rossoneri per Rebic

Incontro tra le parti per definire la situazione sull’attaccante croato. La Fiorentina possiede una percentuale sulla futura rivendita, ma… Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel pomeriggio è andat ...

Milan, finalmente trovato l’accordo con L’Eintracht per Rebic. La situazione

La priorità del Milan resta come sempre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in data odierna Massara e Maldini hanno finalmente trovato l’accordo per ...

Incontro tra le parti per definire la situazione sull’attaccante croato. La Fiorentina possiede una percentuale sulla futura rivendita, ma… Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel pomeriggio è andat ...La priorità del Milan resta come sempre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in data odierna Massara e Maldini hanno finalmente trovato l’accordo per ...