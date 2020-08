Napoli, primo allenamento a Castel di Sangro. Osimhen alle prese con il pallone (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli ha iniziato ufficialmente il ritiro estivo a Castel di Sangro. E’ attualmente in corso il primo allenamento, alla presenza dei pochi tifosi fortunati (è tutto sold out). L’attesa era ovviamente altissima soprattutto per Victor Osimhen, neo acquisto per il reparto di attacco. Calciomercato.com scrive che l’ex calciatore del Lille è stato acclamato a lungo al suo ingresso in campo ed ha subito iniziato a prendere confidenza con il pallone e i compagni, come mostra il video pubblicato dal portale. #Napoli, ecco le prime immagini di #Osimhen in allenamento VIDEO https://t.co/0Hx4bjwlcd pic.twitter.com/pVKevAZSsy — ... Leggi su ilnapolista

Arrivato con grandi speranze a Roma, il colosso turco non è riuscito a trovare spazio con Fonseca: ora la cessione al Verona, dove proverà a mettersi in mostra al posto di Rrahmani, ceduto al Napoli ...

Quelle che arrivano da Castel di Sangro sono immagini che dovrebbero rappresentare la "normalità" e invece diventano incredibili: per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia coronavirus, sono ...

