Napoli, controlli ad Ischia e Procida: 8 persone denunciate (Di lunedì 24 agosto 2020) controlli di fine agosto sulle isole di Ischia e Procida, nel napoletano, sui flussi turistici e alla prevenzione dei reati. Durante le operazioni, i carabinieri hanno identificato 389 persone e controllato 175 veicoli. I militari della stazione di Procida hanno denunciato 3 persone per aver affittato i propri appartamenti adibendo l’immobile ad un vero e proprio affittacamere. I militari della stazione di Casamicciola, invece, hanno denunciato un ragazzo 30enne che aveva provato ad acquistare un prodotto di cosmetica con una banconota da 100 euro falsa. Sempre a Casamicciola terme i carabinieri hanno denunciato 4 genitori perché i loro figli – minori di 14 anni – disturbavano la quiete pubblica alle 3 del mattino. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

