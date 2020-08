Mercato Juventus, Locatelli nel mirino: contatti avviati tra Juve e Sassuolo (Di lunedì 24 agosto 2020) Mercato Juventus – La rivoluzione in casa Juventus passa attraverso l’acquisto di giocatori giovani, di prospettiva, talentuosi, dal futuro assicurato che però possano far sentire il loro peso specifico anche nel presente. In questo senso le operazioni Arthur e Kulusevski si situano proprio in questo solco. Uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris è quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo, Paratici avrebbe dirottato con forza le attenzione sul regista neroverde, autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative. Mercato Juventus, Locatelli in ... Leggi su juvedipendenza

Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, tra i giocatori selezionati dal club blaugrana ci sarebbe anche il terzino della Juve Mattia De Sciglio ... i nomi in cima alla lista degli uomini ...

Un altro Pirlo non esiste e l’originale non si può clonare. Lo sanno benissimo tanto il dg juventino Fabio Paratici, che ha sempre avuto un debole per il genio bresciano, quanto lo stesso allenatore b ...

