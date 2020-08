Labruna (Terra): “Avellino e l’Irpinia non sono immuni alla presenza dei clan” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – «I recenti avvenimenti registrati nella città capoluogo non fanno altro che confermare quanto già segnalato nell’ultimo rapporto della Dia: l’Irpinia non è immune alla presenza e ai condizionamenti dei clan», così Rita Labruna, candidata al consiglio regionale capolista di Terra. «Durante la campagna elettorale – continua Labruna – al di là degli slogan ci vorrebbero proposte vere: la legalità non è solo la lotta ai clan, ma anche il contrasto ad atteggiamenti che portano in embrione il seme della camorra che troppo spesso si registrano pure nella gestione della cosa pubblica». «La questione legalità va, dunque, affrontata a 360 gradi ... Leggi su anteprima24

“Nel mezzogiorno e nelle aree interne, più che altrove, la riapertura delle scuole è una priorità: si tratta di una questione fondamentale per la vita delle persone, per il futuro delle giovani gener ...

