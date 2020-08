Iran, condannato a morte a neanche 15 anni: ne ha trascorsi 18 in carcere (Di lunedì 24 agosto 2020) Mohammad Reza Haddadi si trova nel braccio della morte della prigione di Shiraz. Vi ha trascorso più della sua vita: nato nel 1988, c'è entrato nel 2002. Ha trascorso più di metà della sua vita in carcere. Mohammad è uno delle decine di minorenni al momento del reato in attesa dell'esecuzione nelle carceri Iraniane. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di un omicidio, assieme ad altri tre complici, durante un furto d'auto nella città di Kazerun. Come in molti altri casi del genere, è emerso (...) - Mondo / Iran, carcere, Minori, Leggi su feedproxy.google

Gli Stati Uniti pronti a smantellare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fare pressione sull'Iran

In un mondo in cui l'eccezionalismo e l'unilateralismo americani sono diventati moneta comune, la sfacciataggine del tentativo del Segretario di Stato Pompeo di imporre ispezioni "improvvise" dell'Ira ...

