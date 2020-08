Il terrore in Nigeria non si ferma (Di lunedì 24 agosto 2020) Tornavano da due anni vissuti in un campo profughi allestito nel nordest della Nigeria, rientravano nelle proprie case dopo che la minaccia terroristica sembrava svanita. E invece, a meno di un mese da un apparente ritorno alla normalità, almeno cento civili sono stati prelevati dalle proprie abitazioni e portati chissà dove. In qualche punto remoto … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : terrore Nigeria Niger, 6 turisti francesi e le 2 guide uccisi nella riserva delle giraffe Corriere della Sera Africa senza pace. Nigeria, centinaia di civili prigionieri dei jihadisti

Appena tornati alle loro case, dopo due anni nei campi per rifugiati, centinaia di persone sono finite nelle mani dei miliziani che seminano terrore nell'area del lago ... invaso una città a nord est ...

Nigeria, centinaia di civili rapiti da jihadisti secessionisti di Boko Haram

Erano da poco tornati nelle loro case dopo due anni vissuti da sfollati in un campo profughi, costretti a fuggire dalla violenza di Boko Haram. Al loro rientro a seminare il terrore hanno però trovato ...

Appena tornati alle loro case, dopo due anni nei campi per rifugiati, centinaia di persone sono finite nelle mani dei miliziani che seminano terrore nell'area del lago ... invaso una città a nord est ...Erano da poco tornati nelle loro case dopo due anni vissuti da sfollati in un campo profughi, costretti a fuggire dalla violenza di Boko Haram. Al loro rientro a seminare il terrore hanno però trovato ...