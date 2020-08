Il calcio può attendere. Il virologo Pregliasco: “Niente allarmismi e tanto buonsenso. Non ci siano le condizioni per riaprire gli stadi al pubblico” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell’ambito è a rischio tanto quanto noi”. E’ quanto afferma, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi. “Come mai questa esplosione di casi nel mondo del calcio? Di fatto è un andamento normale se applicato a ciò che sta accadendo nella nostra società – spiega Pregliasco – I calciatori hanno viaggiato, si sono spostati e hanno corso il rischio di essere contagiati”. “Se siamo in una situazione simile – ha aggiunto il ... Leggi su lanotiziagiornale

