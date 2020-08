“Forte, vulcanico, si carica il dolore altrui…”. La biografia della sardina Santori fa ridere il web (Di lunedì 24 agosto 2020) Perfino Fiorella Mannoia, simpatizzante della prima ora delle Sardine, dopo aver riso con la pancia in mano ha sentito il bisogno, seriamente, di umiliare il leader Mattia Santori, a cui la pagina del movimento ha dedicato una biografia (anzi, una agiografia) più triste che ridicola. “Ma da quando la cultura politica di sinistra ha ceduto il passo al fanatismo», si chiede la cantante sotto al post in cui lui, la sardina Mattia “sensibile ma forte, vulcanico ma con le idee chiare, vagabondo ma gran lavoratore, un sognatore, un vulcano di idee ed emozioni, di visioni, di prospettive”, viene ritratto di spalle, al centro di un arcobaleno, mentre scruta l’orizzonte. Vieni avanti, sardino: ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Questa sarebbe ... Leggi su secoloditalia

