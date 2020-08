Elezioni Usa 2020, al via oggi la Convention repubblicana (Di lunedì 24 agosto 2020) Poco più di due mesi per colmare quel distacco dal rivale democratico, Joe Biden, di nove punti percentuali registrato nei sondaggi: sarà questa la missione dichiarata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista delle presidenziali di novembre. Per riuscire nell’impresa sarà fondamentale la Convention repubblicana, al via questa sera alle 20.30 (2.30 ora italiana) a Charlotte, in North Carolina. A differenza dei democratici, che la scorsa settimana hanno tenuto l’evento in forma interamente virtuale, oggi il presidente sarà presente al Convention Center per la nomination. Ad attenderlo ci sarà una delegazione ridotta di 336 delegati dei 50 Stati. Leggi anche: Elezioni Usa 2020, al via oggi la ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Financial Times: “Trump valuta di chiedere l’uso in emergenza del vaccino ad ottobre” (ma i test non… - Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - mentinfuga : Trump: prove di barriere e delegittimazione delle elezioni USA - - italiaserait : Elezioni Usa 2020, al via oggi la Convention repubblicana -