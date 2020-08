Dl Semplificazioni, Corte dei Conti: “Rischio spreco risorse pubbliche e fondi europei” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Dl Semplificazioni potrebbe tradursi in uno spreco di risorse pubbliche e dei fondi messi a disposizione dal Recovery Fund, se non modificherà l’articolo 21 che ha cancellato la “colpa grave” dalle responsabilità dei dirigenti che firmano i progetti. E’ il parere dei magistrati della Corte dei Conti, che stamarttina hanno preso in esame il decreto, mettendo in luce una serie di criticità del provvedimento che si propone di sburocratizzare la macchina pubblica. Secondo il Presidente Luigi Caso questo tipo di norme “non aiuta la ripresa “ ma rischia di “creare danni” all’economia e produrre una proliferazione di opere inutili. “Non faremmo un buon servizio al paese e ... Leggi su quifinanza

ItaliaNostraFi : Dal concetto di città d’arte del Sindaco Nardella (in un commento di Roberto Barzanti) al Decreto Semplificazioni (… - claudiosordi : 'il testo della Corte dei Conti ci dice quanto siamo ancora lontani da un effettivo coordinamento unitario degli sf… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni Corte Dl Semplificazioni, Corte dei Conti: "Rischio spreco risorse pubbliche e fondi europei" Teleborsa Dl Semplificazioni, Corte dei Conti: "Rischio spreco risorse pubbliche e fondi europei"

(Teleborsa) - Il Dl Semplificazioni potrebbe tradursi in uno spreco di risorse pubbliche e dei fondi messi a disposizione dal Recovery Fund, se non modificherà l'articolo 21 che ha cancellato la "colp ...

La Corte dei Conti europea stritola le tesi dei fan di Mes e Recovery Fund

Che cosa si evince da una relazione della Corte dei Conti europea e gli effetti della sorveglianza della Commissione Ue su Mes e Recovery Fund. L’approfondimento di Giuseppe Liturri Che il Mes sia sem ...

(Teleborsa) - Il Dl Semplificazioni potrebbe tradursi in uno spreco di risorse pubbliche e dei fondi messi a disposizione dal Recovery Fund, se non modificherà l'articolo 21 che ha cancellato la "colp ...Che cosa si evince da una relazione della Corte dei Conti europea e gli effetti della sorveglianza della Commissione Ue su Mes e Recovery Fund. L’approfondimento di Giuseppe Liturri Che il Mes sia sem ...