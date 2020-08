Covid-19 colpisce anche Usain Bolt: positivo al coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Covid-19 ha colpito anche il re dello sprint Usain Bolt. Il campione olimpico e recordman dei 100 e 200 metri ritiratosi nel 2017, ha contratto in Giamaica il coronavirus pochi giorni dopo la sua ... Leggi su globalist

infoitsalute : Il Covid colpisce ancora: positivo assessore del Comune di Salerno - lucatelese : Puoi starne certa. Ma mi incazzo per ogni mistificazione, anche se riguarda il tirolo. Oppure se colpisce la scuola… - Ricochet6It : Vorrei ricordare a tutti sono le 18.35 e la covid è uscito da mezz'ora, dopo meritata riposa, quindi armatevi di ma… - GiuSette7 : Se sei nudo il virus colpisce prima. 'Hanno preso il Covid per via anale', presto sulle nostre Home Page. - JeanDanton3 : @AlbertoBagnai I Covid non attacca a chi è di sinistra! Solo ai cattivoni rassisti fassisti colpisce! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce Cambiamenti climatici, il Covid colpisce le politiche Ue Valori.it Usain Bolt è positivo al Covid: due giorni prima era stato a una festa

I casi di Covid in Giamaica La Giamaica è il secondo Paese della Comunità Caraibica ad essere colpito dalla pandemia di coronavirus. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si ...

L’appello dell’assessore: «Non rinunciamo alle vacanze, ma rispettiamo le regole»

«L’andamento dei contagi da coronavirus, proprio in questi giorni, è in salita un po’ ovunque, è evidente. Ed è proprio per questo che occorre, da parte di tutti, nessuno escluso, un impegno forte. An ...

I casi di Covid in Giamaica La Giamaica è il secondo Paese della Comunità Caraibica ad essere colpito dalla pandemia di coronavirus. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si ...«L’andamento dei contagi da coronavirus, proprio in questi giorni, è in salita un po’ ovunque, è evidente. Ed è proprio per questo che occorre, da parte di tutti, nessuno escluso, un impegno forte. An ...