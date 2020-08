Bonucci: “Una nuova avventura, con grande entusiasmo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Ha affidato a Twitter il proprio pensiero, Leonardo Bonucci, in vista della nuova era Juventus che lo attende con Pirlo allenatore. “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà…” Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà… #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/y8yk0LsKXn — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) August 24, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo Bonucci: “Una nuova avventura, con ... Leggi su alfredopedulla

