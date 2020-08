Beffa Fiorentina, Thiago Silva firma per il Chelsea! (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - Thiago Silva alla fine ha scelto il Chelsea e la Premier League . Si era parlato di un forte interessamento della Fiorentina confermato dallo stesso difensore brasiliano al termine della finale ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Thiago Silva alla fine ha scelto il Chelsea e la Premier League. Si era parlato di un forte interessamento della Fiorentina confermato dallo stesso difensore brasiliano al termine della finale ...SASSUOLO - Finisce 1-1 la sfida d'esordio tra Roma e Sassuolo e le giallorosse per il terzo anno di fila in Serie A non trovano il successo nella prima gara di campionato, anche se nei due tornei prec ...