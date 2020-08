Barcellona, Koeman cambia modulo: nuova posizione per Messi (Di lunedì 24 agosto 2020) La rifondazione sembra essere iniziata in casa Barcellona. I catalani hanno cambiato allenatore, affidandosi a Ronald Koeman. Il tecnico olandese ha già cominciato a lavorare e i mutamenti potrebbero essere davvero notevoli. Infatti, secondo quanto riportato da Don Balon, si opterebbe per un cambio di modulo, passando dal classico 4-3-3 al 4-2-3-1. Un modo per dare più copertura a Sergio Busquets, aiutandolo negli uno contro uno con il sostegno di Frenkie De Jong. Cambio di ruolo anche Leo Messi: la Pulce passerebbe dalle scorribande dalla fascia agli inserimenti come trequartista, avvicinandosi di molto alla porta.caption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/captionREBUSL'idea sembra davvero intrigante, ma resta un dubbio. Anche ... Leggi su itasportpress

