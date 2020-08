Barcellona, fuori il primo: Koeman liquida Suarez, l’attaccante verso la rescissione (Di lunedì 24 agosto 2020) Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Secondo la radio catalana ‘RAC1’, Ronald Koeman avrebbe comunicato a Luis Suarez che non rientra nel progetto Barcellona. L’olandese avrebbe chiamato l’attaccante uruguayano e ora gli agenti stanno parlando con il club per negoziare la rescissione del contratto. ‘Sport’ aggiunge anche che il club farà di tutto per facilitare l’uscita di Luis Suarez. Il Barcellona è disposto a pagargli una parte del contratto della prossima stagione, un accordo da 15 milioni netti che scade nel 2021. Gli estimatori non mancano. Juve, si tratta la risoluzione con Higuain. Intanto la squadra si ritrova alla ‘Continassa’ Calciomercato, le notizie di oggi – La nuova Inter di Allegri, i nomi ... Leggi su calcioweb.eu

