ATP Cincinnati – Murray, che forza! Zverev steso in 3 set: Andy di forza agli ottavi (Di martedì 25 agosto 2020) Sprazzi di talento che non si addicono al numero che ne stabilisce la posizione in classifica, 134. Andy Murray è abituato a ben altre posizioni in classifica, lui che nel suo prime è stato stabilmente in top 10 e anche numero 1 nell’era dei Fab-3, diventati Fab-4 proprio grazie alla sua intromissione frutto di talento, carattere e grinta. Le stesse armi con le quali è riuscito a battere Alexander Zverev, numero 7 al mondo e 5ª testa di serie dell’ATP di Cincinnati, primo Masters 1000 post Covid. Murray è riuscito a battere il giovane avversario in 3 set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 6-3 / 5-7, con l’ultimo set concluso dopo 61 minuti di gioco. Segni di ripresa per il buon ‘Muzza’, comprensibilmente affaticato ma felice. Prosegue ... Leggi su sportfair

