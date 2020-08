Amatrice, l’ira del vescovo: «Non vogliamo morire di aiuti, ma vivere di risorse». Il dolore di Marsilio (Di lunedì 24 agosto 2020) Dalla messa per il quarto anniversario del terremoto di Amatrice si alza il duro j’accuse del vescovo di Rieti. «Da Amatrice può venire qualcosa di buono?: niente di buono visto che molti sono altrove e non torneranno. Niente di buono, visto che tutto l’Appennino non ha ‘smosso’ quanto da solo ha mobilitato il ponte di Genova». Lo ha denunciato con amarezza il vescovo Domenico Pompili. «Eppure – ha detto – esattamente come il Covid-19 ha creato una netta cesura tra quello che è stato e ciò che sarà dopo – anche il post-terremoto può segnare uno spartiacque per il nostro Paese. Un passaggio, appunto, tra una vecchia idea di ricostruzione e una nuova idea di rigenerazione. Perché la ricostruzione non basta se non si ... Leggi su secoloditalia

