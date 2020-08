Adriano Bonaiuti, grave incidente in bici: apprensione in casa Inter (Di lunedì 24 agosto 2020) Terribile incidente in bici per il preparatore dei portieri dell’Inter Adriano Bonaiuti. Le sue condizioni sono gravi Tragico incidente per Adriano Bonaiuti. Il preparatore dei portieri dell’Inter è rimasto coinvolto in un incidente in bici, scontrandosi con un suv. Il 53enne si stava recando verso la statale Adriataca per svolgere un allenamento. Lo scontro è avvenuto domenica mattina, 23 agosto. Il terribile impatto è avvenuto contro un suv che stava uscendo in retromarcia da un cancello in contrada S.Francesco a Grottammare (di Ascoli Piceno). Soccorso sul posto e rianimato, l’uomo è ... Leggi su bloglive

FBiasin : #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adriano. - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La sua bici si è scontrata con un suv: il mondo del calcio in ansia per il preparatore dei portieri… - FcInterNewsit : Brutte notizie per l'Inter: travolto in bici Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri - Notiziedi_it : Schianto in bici: gravissimo Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell’As Roma - GabSim98 : RT @FBiasin: #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adr… -