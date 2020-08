Tra norme poco chiare e meno controlli con i pendolari viaggia pure la confusione (Di domenica 23 agosto 2020) Reportage sui treni. Quasi tutti con le mascherine, poche portate correttamente, mentre alcuni cartelli indicano di lasciare posti liberi, ma l’ordinanza regionale prevede la possibilità di occuparne il 100%. L’allarme dei viaggiatori. Leggi su ecodibergamo

SkyTG24 : Dopo le polemiche tra il ministro Azzolina e i sindacati, arriva la conferma del Miur: dal 14 settembre si torna in… - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Dopo le polemiche tra il ministro Azzolina e i sindacati, arriva la conferma del Miur: dal 14 settembre si torna in classe Le… - jenaPlissken000 : RT @BiondoNik: Era il 15 novembre 2018 quando rivelai l’incontro tra Casaleggio e #Bannon avvenuto a ridosso della nascita del Conte 1. I l… - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Dopo le polemiche tra il ministro Azzolina e i sindacati, arriva la conferma del Miur: dal 14 settembre si torna in classe Le… - Debina87 : RT @ManuCia0: Litigano tra di loro, interviene Armando che urla contro Veronica come sempre, Barbara si alza perché vorrebbe andare a spacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra norme Tra norme poco chiare e meno controlli con i pendolari viaggia pure la confusione L'Eco di Bergamo Terremoto, il commissario Legnini: «Così ho semplificato le norme per ricostruire»

A quattro anni dal sisma del Centro Italia, il commissario per la ricostruzione: «Oggi concluse solo 85 opere su 1.400 finanziate. Ora tempi più rapidi per le pratiche dei cittadini: da 70 a 110 giorn ...

Virus, tensione tra le regioni. De Luca: «Pronto a chiudere». Stop di Bonaccini e Toti: «No a blocchi»

Il governatore della Campania si allarma per i nuovi casi di positività al Covid e ipotizza di poter richiudere la regione («Sono pronto a chiudere la Campania»). Il giorno dopo arrivano le repliche a ...

A quattro anni dal sisma del Centro Italia, il commissario per la ricostruzione: «Oggi concluse solo 85 opere su 1.400 finanziate. Ora tempi più rapidi per le pratiche dei cittadini: da 70 a 110 giorn ...Il governatore della Campania si allarma per i nuovi casi di positività al Covid e ipotizza di poter richiudere la regione («Sono pronto a chiudere la Campania»). Il giorno dopo arrivano le repliche a ...