‘Temptation Island 8’, sono Carlotta e Nello la seconda coppia del reality! (Video) (Di domenica 23 agosto 2020) È formata da Nello e Carlotta la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 8. “Stiamo insieme da 6 anni e ho deciso io di scrivere al programma, in quanto siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Nello, invece, è super moderno e non ci pensa proprio”, ha spiegato la ragazza. A farle eco, Nello: “Lei vuole a tutti i costi sposarsi. Io, invece, al contrario suo, sono per la convivenza”. A seguire, eccovi la loro clip di presentazione: View this post on Instagram #temptationIsland ecco il Video di #Carlotta e #Nello una coppia che parteciperà ... Leggi su isaechia

