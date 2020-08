Sudafrica: morto a 116 anni l’uomo più vecchio al mondo (Di domenica 23 agosto 2020) Di Fredie Blom, il cui documento dice che era nato nel maggio del 1904 nell'allora colonia dell'Eastern Cape Province, non ci sono però notizia esatte sulla nascita Leggi su firenzepost

All’età di 116 anni è morto in Sudafrica l’uomo più vecchio al mondo. Lo scrivono vari media, fra cui la Bbc. La sua famiglia fu interamente spazzata via dalla Spagnola nel 1918 quando lui aveva soli ...E' morto in Sudafrica, all'età di 116 anni, Fredie Blom, l’uomo più vecchio al mondo. Rimasto orfano nel 1918 a 14 anni, quando la sua famiglia fu interamente spazzata via dalla pandemia di influenza ...