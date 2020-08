Stop invasione in Sicilia: "Lo sgombero degli hotspot risposta al governo latitante" (Di domenica 23 agosto 2020) Stop invasione, il governatore Nello Musumeci ha disposto lo sgombero di tutti gli hotspot e dei Centri di accoglienza a partire da quelli di Lampedusa. "La Sicilia non può continuare ad essere trattata come il campo profughi d'Europa. La palese indifferenza di Conte e del ministro dell'Interno Lamorgese rispetto all'emergenza dovuta ai continui sbarchi di migranti - molti dei quali positivi al Covid - suona come un'intollerabile offesa al popolo Siciliano, i cui sforzi e i sacrifici di questi mesi rischiano di essere vanificati da scelte politiche irresponsabili", sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità Siciliana Alberto Samonà. "Bene ha fatto il Presidente della Regione Nello Musumeci a predisporre ... Leggi su iltempo

